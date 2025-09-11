انسحاب إسرائيلي "تدريجي" ونزع سلاح حماس.. ترامب يرسم ملامح اليوم التالي في غزة

قال مقربون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريق البيت الأبيض يعمل على قدم وساق لإنهاء حرب غزة في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، على أن تشمل مناقشات اليوم التالي للحرب، نزع سلاح حركة حماس خلال الفترة الانتقالية، مع التزام إسرائيل بالانسحاب التدريجي من القطاع.

وأكد المقربون، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ملامح الخطة تبدأ من توجه في البيت الأبيض إلى إعادة المستشار السابق والصهر جاريد كوشنر إلى الواجهة من جديد، بعد أن غاب عن أي حضور في الحملة الانتخابية وخلال الفترة الماضية من عمر الإدارة الحالية عن أية مهام سياسية.

وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي يحاول من خلال خطته صياغة جملة مقترحات ستُطرح على طرفي الأزمة في المرحلة المقبلة التي تلي مباشرة عملية وقف إطلاق النار المؤقت، التي تطمح لها إدارة ترامب كي تؤسس لاتفاق مستدام.

ترجيحات بدور أكبر لكوشنر

المقربون أضافوا أن كوشنر، الذي كان جزءا من تلك الدائرة الضيقة من المحيطين بالرئيس ترامب، شارك في اجتماع خصصه ترامب لمناقشة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إضافة إلى كبار مساعدي الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قبل أقل من أسبوعين.

ومن المرجح أن يعود إلى البيت الأبيض هذه المرة مكلفا من ترامب بإدارة ملف القطاع في البيت الأبيض. كان ذلك الاجتماع هو أول مشاركة من جانب الصهر المستشار في اجتماعات الإدارة الحالية، حيث كان موضوع النقاش، كما كشف حينها المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، هو وضع غزة المستقبلي.

المسؤولون أضافوا أن كوشنر كان في الفترة القليلة الماضية واحدا من المشاركين في اجتماع ثلاثي ضم مسؤولا إسرائيليا ومبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث تقيم عائلة كوشنر بعد قرار إيفانكا ترامب، زوجة كوشنر، الانسحاب من العمل السياسي وعدم المشاركة في ولاية والدها الثانية.

أخبار ذات علاقة "عقدة حماس".. كواليس اجتماع ترامب مع بلير وكوشنر بشأن غزة

مخاوف من أثر الهجوم على الدوحة

ملامح الخطة التي تحدّث عنها المقربون تقضي باستمرار الإدارة بإبقاء السعي إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع هدفا مركزيا في الفترة المقبلة، رغم تلك التخوفات التي أُثيرت حول مصير الوساطات والجهود الدبلوماسية بعد العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل داخل قطر.

كما كشف المقربون لـ"إرم نيوز" أن فريق ترامب يتصور أن الخطوة الأولى ستكون التزاما صريحا ومحددا من قبل حماس بإطلاق سراح الرهائن العشرين الأحياء الذين ما زالوا لديها، إضافة إلى جثث الرهائن الذين فقدوا الحياة خلال فترة الأسر لدى الحركة. وعلى أن تكون الخطوة المطلوبة هي إيقاف إطلاق النار لمدة ستين يوما من الجانبين، على أن تكون هذه الفترة مساعدة على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، إضافة إلى التسريع بمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع خلال مدة الشهرين.

إنهاء سلاح حركة حماس

المقربون أشاروا إلى أن إدارة ترامب تريد إنهاء سلاح حركة حماس خلال الفترة الانتقالية، التي تكون مصحوبة بعملية تشكيل سلطة تنفيذية تدير القطاع خلال هذه المرحلة، على أن يكون ذلك مصحوبا بالتزام إسرائيل بانسحاب تدريجي من القطاع إلى أن يتم الانسحاب النهائي، ولكن ذلك سوف يكون مرتبطا بمدى قدرة السلطة المشكلة في القطاع على السيطرة على الأوضاع الأمنية فيه، والتزامها ببنود الاتفاق الذي سيتم معها بعد تشكيلها.

في مقابل ذلك، يعتزم الرئيس ترامب أن يعلن التزامه الشخصي برعاية جميع عناصر الاتفاق ومراحل تنفيذها إلى حين الوصول إلى مرحلة إعادة الإعمار في القطاع، وإعادة الوضع إلى صورته الطبيعية بعد سنوات الحرب المتصلة.