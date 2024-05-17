أزمة كاليدونيا الجديدة تعمّق التوتر بين فرنسا وأذربيجان

فتحت الأزمة المندلعة في كاليدونيا الجديدة منذ أيام، الباب أمام تصعيد جديد بين فرنسا وأذربيجان، وتتهم باريس باكو بتأجيج الوضع في الإقليم الفرنسي الواقع في المحيط الهادئ.

وقالت الحكومة الفرنسية إن لديها أدلة على أن أذربيجان تثير التوترات في كاليدونيا الجديدة، التي تشهد منذ أيام احتجاجات واسعة على مشروع تعديل دستوري فرنسي يمس بالقاعدة الانتخابية فيها.

ورفضت أذربيجان الاتهامات بالوقوف وراء أعمال الشغب التي أدت إلى مقتل 5 أشخاص، وهزت الحكومة في باريس.

واندلعت أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة، وهي منطقة فرنسية تقع بين أستراليا وفيجي، بسبب تعديل دستوري يقول أنصار الاستقلال إنه سيُضعف أصوات السكان الأصليين من "الكاناك".

ووفق الحكومة الفرنسية فإن الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة شهدت ظهورا مفاجئا للأعلام الأذربيجانية إلى جانب رموز "الكاناك"، بينما تدعم مجموعة مرتبطة بالسلطات في أذربيجان الانفصاليين علنًا، وتدين الحكومة في باريس.