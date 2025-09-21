هيئة البث: نتنياهو سيطرح على ترامب فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

من المُرجح أن يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو.

وقال المصدر إن "فرض السيادة على غور الأردن سيكون على جدول لقاء نتنياهو مع ترامب".

وكان نتنياهو قد كشف عن دعوة ترامب له من أجل عقد اجتماع في البيت الأبيض على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مؤخرًا: "أجريت معه عدة محادثات بعد هجوم الدوحة، وكانت جميعها إيجابية للغاية".

وجاء المؤتمر الصحفي حينها، بعد يوم من تصريحاته التي وصفتها هيئة البث الإسرائيلية بـ"المرعبة"، والتي أقر فيها بوضع اقتصادي صعب، قائلاً إن إسرائيل تواجه عزلة ويجب عليها التكيف مع اقتصاد مغلق.