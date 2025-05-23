ترامب يهدد أبل برسم جمركي إذا لم تصنع هواتفها في أمريكا

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة شركة أبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر".

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وأضاف، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" و"رويترز"، قائلًا: "إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على أبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة".

ولم يتضح ما إذا كان بوسع ترامب فرض رسوم جمركية على شركة بعينها، ولم ترد شركة أبل بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.