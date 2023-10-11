بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن الأربعاء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه غدا الأربعاء، إلى إسرائيل للقاء كبار قادتها، في زيارة تضامن مع تل أبيب.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي "ستكون رسالة تضامن ودعم".

وأضاف "بالطبع يريد أن يسمع من زعماء إسرائيل، يسمع منهم مباشرة عن الوضع الذي يواجهونه.. حول ما يحتاجون إليه وكيف يمكننا دعمهم على أفضل وجه".

وبين ميلر إن بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس.