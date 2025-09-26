الهند ترفض تصريحات روته حول "مكالمة مزعومة" بين بوتين ومودي

رفضت الهند تصريحات أدلى بها الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، حول محادثة "مزعومة" بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الخارجية الهندية، في بيان، إن "نيودلهي تعتبر التصريحات التكهنية وغير الصحيحة الصادرة عن حلف الناتو غير مقبولة".

وأضاف البيان "لم يتحدث رئيس الوزراء مودي مع الرئيس بوتين بالطريقة المذكورة؛ ولم تُجرَ أي محادثة من هذا القبيل".

وأردفت الخارجية الهندية: "نتوقع من قيادة مؤسسة مهمة ومحترمة كحلف الناتو أن تتحلى بمزيد من المسؤولية والدقة في تصريحاتها العامة، إن التصريحات التخمينية أو غير الدقيقة التي تُشوّه الحقائق أو تُوحي بمحادثات لم تُجرَ هي أمر غير مقبول".

وأكدت الهند أن وارداتها من الطاقة تهدف إلى ضمان أسعار طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلكين الهنود"، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي"، وفق اليبان.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن هذا البيان جاء عقب تصريحات أطلقها روته، زعم فيها أن مودي اتصل ببوتين وطلب توضيحًا بشأن استراتيجية روسيا (بخصوص أوكرانيا).

وواجهت الهند رسومًا جمركية لدعمها موسكو، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية أعلى على الهند لشرائها النفط الروسي.