مناظرات الجمهوريين تفشل في تقويض هيمنة ترامب الواضحة

كانت بعض التقديرات تنظر إلى المناظرات بين المرشحين الجمهوريين السبعة على أنها فرصة لهم لتغيير قواعد اللعبة وتعزيز جمهورهم، إلا أنها على العكس عززت من تفوق ترامب الذي يقاطعها.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها، "إن المناظرة الأولى شهدت هجوما من الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، المرشح كريس كريستي، على ترامب، في إشارة واضحة إلى حجم الرئيس السابق ونفوذه.

وقال الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مايك دينيهي، إن "العديد من المرشحين وجهوا بعض الكلمات لترامب، لكن ذلك ليس كافياً لإحداث تأثير في نهاية المطاف".

وترك رجل الأعمال فيفيك راماسوامي البصمة الكبرى على المناظرة الأولى، فيما كانت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي صاحبة البصمة الكبرى في مناظرة الأمس، حيث تمتعت، إلى جانب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بحضور بارز.

وأشار مدير الحزب الجمهوري بولاية ميشيغان، بين عامي 2005 و2006، أزنوزيس، إلى أن غياب ترامب عن المناظرات "سياسة ذكية في تجاهل المتنافسين الأساسيين"، معتبرا الظهور العلني مع المعارضين محفوفا بالمخاطر، ويدعم فرص المنافسين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاعات تظهر أن ترامب أحرز تقدما كبيرا، وبالتالي قررت حملته أن يبدأ المشاركة في مؤتمرات انتخابية، حيث سيزور آيوا، الأحد المقبل، عقب زيارته ميشيغان الأربعاء الماضي.

وتعد زيارة ترامب لمنطقة ديترويت، الأربعاء، محاولة لمغازلة مجموعة ناخبين رئيسية في الولاية، التي تعد عاصمة صناعة السيارات الأميركية.

وقال ترامب للعمال المضربين: "أدعمكم وأدعم هدفكم المتمثل في أجور عادلة واستقرار أكبر (..) النقابات سترسل عمال السيارات في ميشيغان إلى خط البطالة".

وفي تعليق لها عقب انتهاء المناظرة، قالت المسؤولة الجمهورية السابقة، كيليان كونواي، لشبكة فوكس: "ترامب هو الفائز الواضح في مناظرة اليوم، نعم هناك مرشحون جيدون، وكلهم أفضل من جو بايدن، لكن لا يستطيع أحد أن يقلل من حجم الفجوة الواسعة بين ترامب وبقية المرشحين".

ويُتوقع أن تشهد مدينة ميامي في ولاية فلوريدا المناظرة الجمهورية الثالثة والأخيرة بعد 6 أسابيع، ويكافح المرشحون الجمهوريون من أجل البقاء في السباق، رغم انعدام فرص الفوز عند أغلبيتهم.

وعزا أزنوزيس، مدير الحزب الجمهوري السابق بولاية ميشيغان، السبب في بقاء المرشحين الضعفاء في السباق إلى أن "لديهم أملا بأن يخرج ترامب بسبب المشكلات القضائية أو غيرها من العوامل قبل المؤتمر العام للحزب".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية