واشنطن تنتقد المناورات العسكرية الصينية "العدوانية"

وصف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية صينية كادت أن تتسبب بحادثتي اصطدام مع القوات الأمريكية بحرا وجوا، بأنها "عدوانية"، محذّرا من أنها قد تؤدي إلى إصابات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في تصريح للصحافيين: "لن يطول الأمر قبل أن يتعرّض أحدهم لأذى"، مضيفا: "هذا هو ما يثير قلقنا إزاء عمليات الاعتراض غير الآمنة وغير المهنية هذه".