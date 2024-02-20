خطف طائرة عسكرية.. طيار روسي منشق يلقى حتفه في إسبانيا (صور)
أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيار روسي يدعى مكسيم كوزمينوف، يبلغ من العمر 28 عاماً، كان قد انشق عن الجيش الروسي وفر إلى أوكرانيا معلناً الولاء لها، العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE، الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الداخلية، أنه تم العثور على الطيار مقتولاً بعدة طلقات نارية، في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي الإسبانية.
وأفادت مصادر بأنه تم إطلاق النار علي مكسيم كوزمينوف 12 مرة، قبل أن تدهسه سيارة بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم العثور على 100 ألف يورو فوق الجثة.
من جهته، أكد ممثل مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار كوزمينوف، بعد إعلان إسبانيا العثور على جثته.
وكان الطيار القتيل قد اختطف مروحية عسكرية روسية من طراز "Mi-8" في أغسطس من العام 2023، بالتنسيق مع المخابرات العسكرية في أوكرانيا التي فر إليها من بلاده.
وذكرت صحيفة "يوريكا نيوز"، نقلاً عن مصادر في الحرس المدني الإسباني، أن كوزمينوف كان يعاني مؤخراً من مشاكل إدمان الكحول والمخدرات.
وقدّم الطيار الروسي بعد فراره لأوكرانيا معلومات استخباراتية واسعة عن القوات الجوية الروسية، قبل أن يغادر للعيش في إسبانيا.
واختطف الطيار خلال فراره اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاحاً يدعى خورشيد، كان قد خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.
وحصل الطيار على مبلغ ضخم من اوكرانيا وسط ضجة إعلامية كبيرة أحاطت الواقعة، مع محاولات جادة لإخفائه عن عيون الاستخبارات الروسية، بحسب ناشطين.