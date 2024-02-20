خطف طائرة عسكرية.. طيار روسي منشق يلقى حتفه في إسبانيا (صور)

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيار روسي يدعى مكسيم كوزمينوف، يبلغ من العمر 28 عاماً، كان قد انشق عن الجيش الروسي وفر إلى أوكرانيا معلناً الولاء لها، العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE، الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الداخلية، أنه تم العثور على الطيار مقتولاً بعدة طلقات نارية، في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي الإسبانية.

وأفادت مصادر بأنه تم إطلاق النار علي مكسيم كوزمينوف 12 مرة، قبل أن تدهسه سيارة بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم العثور على 100 ألف يورو فوق الجثة.