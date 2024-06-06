هجوم صاروخي يستهدف ناقلة بضائع يونانية في البحر الأحمر

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن ناقلة بضائع مملوكة لشركة يونانية يعتقد أنها تعرضت للاستهداف من قبل الحوثيين، بينما كانت متجهة شمالاً في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة، في بيان، لم تذكر فيه اسم السفينة، إن الإرسال توقف على بعد 118 ميلاً بحرياً شرقي "مصوع" بإريتريا عندما كانت في طريقها من "مورموجاو" بالهند إلى السويس بمصر.

وذكرت "أمبري" أن "الاستهداف الذي يعتقد أن السفينة تعرضت له متوافق مع نية الحوثيين المعلنة".

وتابعت: "بيان الحوثيين لم يشر إلى زعم بإلحاق أضرار بالسفينة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم التحقق من الواقعة".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الأربعاء، إن الجماعة نفذت عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأضاف سريع، في كلمة أذاعها التلفزيون، أن المسلحين الحوثيين استهدفوا سفينتين في البحر الأحمر هما "روزا" و"فانتاج دريم" بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح سريع أن الثالثة هي السفينة الأمريكية "ميرسك سيليتار" التي استُهدفت بعدد من الطائرات المسيّرة في بحر العرب.