"الغارديان" تكشف مخاطر الهجوم البري على غزة

أكد مصدر بريطاني، أن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزة، سيكون أمام مخاطر سياسية ومادية، فرغم امتلاك تل أبيب للقوة العسكرية، فإن التداعيات الإنسانية للهجوم ستكون مكلفة جدًّا.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "الهجوم البري الذي تستعد إسرائيل لشنه على شمال قطاع غزة يبدو محفوفًا بالمخاطر والشكوك، رغم التفوق العسكري النوعي الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي.

واستدعت الحكومة الإسرائيلية 300,000 عنصر من قوات الاحتياط إلى جانب الجيش النظامي الذي يبلغ قوامه 170,000، وحشدت هذه القوات جميعها على مقربة من حدود غزة، في المقابل لدى حماس، كما تشير التقديرات، 30,000 مقاتل أي عُشر حجم القوات المحتمل أن تنفذ الغزو البري.