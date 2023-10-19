بعد "طوفان الأقصى".. خبراء يحذّرون من الحرب الإلكترونية

وأشار في تصريحات إلى "إرم نيوز"، إلى أن الحرب الإلكترونية تستطيع أن تمنع الأجهزة الإلكترونية من العمل، واسُتخدمت هذه الأسلحة في الحرب الروسية الأوكرانية، واستخدمتها حركة حماس، يوم 7 أكتوبر الحالي، فيما أطلقت عليه عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وأوضح أن "حركة حماس استخدمت الحرب الإلكترونية في إعاقة عمل كاميرات المراقبة الإسرائيلية، وأجهزة الاستشعار والرادار، واستطاعت اجتياح السياج الحدودي من البر والجو، من خلال الخفاش الطائر أو الطائرات الشراعية، بعد تحييد وسائل الرصد والمراقبة الإسرائيلية".

الحروب الإلكترونية أخطر من العسكرية

ظهرت مجموعة مستحدثة من الجرائم نتيجة الأنشطة الإلكترونية التي تستهدف شبكات المعلومات لتدميرها وتخربيها، وتستخدمها لإحداث ضرر في جهة معينة، وفق تقديرات اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لأمن المعلومات.

وأضاف اللواء محمود الرشيدي أنه توجد فيروسات إلكترونية تُوجه لاختراق أمن دول معينة، عبر وقف عمل أجهزتها، موضحًا أن "الحرب الإلكترونية تهدف إلى إحداث أضرار بالغة في الدول المستهدفة، خاصة ما يتعلق بالمطارات، وشبكات الكهرباء، والصرف الصحي، ما يؤدي إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدول المستهدفة".

ويرى الرشيدي أن "الحروب المعلوماتية في العصر الحديث أخطر من الحروب العسكرية، وتستخدمها الدول العظمى لأنها أقل كلفة من الحروب العسكرية، ولا تحتاج إلى مواجهة مباشرة مع الخصوم، ولا توجد بها إراقة دماء، وتضمن دقة تحقيق الأهداف، لأنها تعتمد على احتلال العقول قبل احتلال الأرض".

أنظمة معقّدة وتكنولوجيات حديثة

تعتمد حروب الجيل الخامس على أنظمة معقدة وتكنولوجيات حديثة، كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، وفق الرشيدي الذي أشار إلى أن "الحروب العسكرية بدأت في التراجع كمًّا وكيفًا، لأنها تحتاج إلى كلفة عالية وتخطيط أكثر تعقيدًا، لكن الحروب الإلكترونية تحقق الأهداف على نحو أسرع وأكثر دقةً".

في 6 يناير 2016، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن هجومًا إلكترونيًّا استهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية في انقطاع التيار الكهربائي غرب أوكرانيا، وفق ما أعلنته مصادر محلية وشركة "إيزيتي" للأمن المعلوماتي التي قالت إنها "سابقة عالمية".

وفي 29 يونيو 2023، أفاد مصدر بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، بأن الوزارة من بين جهات عدة تضررت جرَّاء حملة اختراق واسعة النطاق تركزت على برنامج اسمه "موف إت" لنقل الملفات.

وهذه أمثلة قليلة على الحرب الإلكترونية، ومع تطور التكنولوجيا، من المرجح أن يصبح هذا النوع من الحرب تهديدًا أكثر خطورة في المستقبل.

إضعاف اقتصاديات الخصوم

في هذا الشأن، يقول اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني المصري المتخصص في الشؤون الأمنية، إن "الحرب الإلكترونية تعتمد على نقل المعلومات ونشر الشائعات، بهدف زعزعة الثقة داخل الدولة المستهدفة، غير أن تأثيراتها شديدة في اقتصاديات الدول، عبر بث الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية، ما يؤثر في إضعافها".

وبحسب الخبير الأمني، من الصعب السيطرة على الهجمات الإلكترونية، غير أنَّ "هذه الحروب منتشرة بقوة بين الدول العظمى، وكانت بعض الحروب العسكرية قديمًا تستخدم منشورات تُلقى من الطائرات لإضعاف العزيمة لدى المحاربين، لكن، اليوم، تغيرت الأمور، وباتت الحروب الإلكترونية ذات دقة عالية في التعامل العسكري، وإصابة الأهداف بدقة، لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي".

وفي السياق ذاته، يرى العميد خالد فهمي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، أن الحرب الإلكترونية تصيب الخصوم بالشلل التام، عندما يتعلق الهجوم بالأجهزة الأمنية والأنظمة الدفاعية، متابعًا: "الحرب الإلكترونية تؤثر في عملية الاتصالات بين القوات، ما يؤدي إلى فشل المعركة، بسبب فقدان التواصل بين أفراد الجيش".