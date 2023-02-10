بأمر بايدن.. الجيش الأمريكي يُسقط "جسمًا طائرًا" فوق ألاسكا

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تعرف من يملك ذلك الشيء أو ما هو الغرض منه. وقال إنه لا يبدو أن لديه القدرة على التحرك بالطريقة التي كان بها المنطاد الصيني المؤكد.

وقال إنه لا يعلم بأي تواصل مع الحكومة الصينية بعد ظهر يوم الجمعة حول الجسم الجديد.

وأسقط الجيش الجسم فوق المياه الإقليمية المتجمدة بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا، بالقرب من الحدود الكندية، في غضون ساعة تقريبًا بعد الساعة 1:30 ظهرًا.

وقال كيربي إنه يتوقع استعادة الحطام، موضحًا أن الجسم كان بحجم سيارة صغيرة، أصغر بكثير من بالون المراقبة، الذي كان بحجم حافلتين أو ٣ حافلات.