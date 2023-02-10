بأمر بايدن.. الجيش الأمريكي يُسقط "جسمًا طائرًا" فوق ألاسكا
قال مسؤولون إن الجيش الأمريكي أسقط "جسمًا على ارتفاع عال" فوق مجال ألاسكا الجوي، وإنه كان أصغر بكثير من منطاد التجسس الصيني الذي عبر البلاد قبل أن يتم إسقاطه في نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق واشنطن بوست، أمر الرئيس بايدن الجيش باستهداف "الكائن بناءً على توصية من البنتاغون، في المقام الأول بسبب مخاوف من أن ارتفاعه البالغ 40 ألف قدم يمكن أن يشكل "تهديدًا معقولاً لسلامة الطيران المدني" ، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة في البيت الأبيض.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تعرف من يملك ذلك الشيء أو ما هو الغرض منه. وقال إنه لا يبدو أن لديه القدرة على التحرك بالطريقة التي كان بها المنطاد الصيني المؤكد.
وقال إنه لا يعلم بأي تواصل مع الحكومة الصينية بعد ظهر يوم الجمعة حول الجسم الجديد.
وأسقط الجيش الجسم فوق المياه الإقليمية المتجمدة بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا، بالقرب من الحدود الكندية، في غضون ساعة تقريبًا بعد الساعة 1:30 ظهرًا.
وقال كيربي إنه يتوقع استعادة الحطام، موضحًا أن الجسم كان بحجم سيارة صغيرة، أصغر بكثير من بالون المراقبة، الذي كان بحجم حافلتين أو ٣ حافلات.