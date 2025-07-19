عراقجي يحدد شروط إيران لعودة التفاوض بشأن برنامجها النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العودة إلى اتفاق تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تزال ممكنة، لكنها مشروطة بإرادة سياسية جدية لدى الأطراف المقابلة.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "CGTN" الصينية: "نعم، أعتقد أن العودة إلى اتفاق تفاوضي ممكنة، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية من الطرف الآخر، والتخلّي عن الخيار العسكري، والمضي قُدماً نحو حل عبر المسار الدبلوماسي."

وفي تعليقه على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت داخل إيران، أضاف عراقجي: "أثبتت هذه الهجمات أن الخيار العسكري ليس حلاً لمشكلة البرنامج النووي الإيراني".

وتابع أن "السبيل الوحيد هو الحل السياسي المبني على التفاوض، ولن يكون ذلك ممكنًا ما لم يتخلَّ الطرف الآخر عن طموحاته العسكرية ويعوّض الأضرار التي لحقت بنا. حينها سنكون مستعدين للمشاركة في مفاوضات جادة".

وعن الحرب مع إسرائيل التي اندلعت الشهر الماضي، أجاب عراقجي أن بلاده لم تكن ترغب في الحرب مع إسرائيل، لكنها كانت مستعدة لها تماماً.

وأكد أن إيران مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الأخير الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على أراضيها.

وأوضح عراقجي: "لم يكن أمامنا أي خيار آخر لممارسة حق الدفاع عن النفس، لذلك دافعنا عن بلدنا. لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها... ولا نريد لها أن تستمر، لكن أكرر مجدداً: نحن على أهبة الاستعداد."

وعن التطورات الأخيرة، كشف وزير الخارجية الإيراني أن طهران وافقت على وقفٍ غير مشروط لإطلاق النار كان قد اقترحه الجانب الإسرائيلي، لكنه وصف هذا الاتفاق بـ"الهش" و"غير القابل للثقة".

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واستطرد: "لا يمكن الوثوق بأي وقف لإطلاق النار يأتي من هذا الكيان الإسرائيلي، نظراً لتاريخه السيئ في احترام الالتزامات. لذلك نحن نبقى يقظين، وعلى أتم الجهوزية في حال تم خرق هذا الاتفاق".