طموح تكنولوجي وجيوسياسي.. هل تفتح "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" سباق تسلح رقمي جديد؟

أعلنت "إنفيديا" عن استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي"؛ بهدف دعم إنشاء مراكز بيانات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وكشفت "بلومبيرغ"، أن الصفقة وُصِفَت بأنها الأضخم في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث ستُموّل مراحلها تدريجياً، بدءاً من 10 مليارات دولار فور توقيع الاتفاق، مقابل حصول "إنفيديا" على حصص في "أوبن إيه آي".

استثمار غير مسبوق بحجم 100 مليار دولار

بحسب مصادر فإن الهدف من هذه الاستثمارات هو بناء مراكز بيانات بطاقة لا تقل عن 10 جيغاواط، أي ما يعادل ذروة استهلاك مدينة نيويورك وسيتم تجهيز هذه المراكز بشرائح "إنفيديا" المتقدمة القادرة على تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق غير مسبوق.

ويرى الخبراء أن الاتفاقية بين "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" ليست مجرد صفقة تمويلية، بل خطوةٌ استراتيجية ترسّخ موقع إنفيديا كمزوّد أساسي للبنية التحتية الذكية، وتضمن بقاء أوبن إيه آي كأحد أكبر عملائها. الصفقة تعكس أيضاً محاولة متجددة لبناء اقتصاد يقوم على الحوسبة الفائقة، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات سياسية وجيو–اقتصادية.

صعود إنفيديا وتثبيت الهيمنة

وبحسب الإحصاءات فإن إعلان الصفقة رفع أسهم "إنفيديا" بنسبة 3.9% في نيويورك، لتُرسّخ مكانتها كأكثر الشركات قيمة في العالم، وبالمقابل، يرسّخ هذا الارتباط مكانة "أوبن إيه آي" كأكبر شركة ناشئة تكنولوجية، وسط تقارير تُشير إلى تقييم محتمل للشركة يصل إلى 500 مليار دولار.

اقتصاد الذكاء الاصطناعي

ويرى المراقبون أن التحالف الجديد يُظهر حجم الطموح المطلوب لبناء البنية التحتية للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي؛ فالمشروع يتطلب ليس فقط شرائح متطورة، بل أيضاً أنظمة تبريد عملاقة، وسيرفرات متقدمة، وأحمالاً كهربائية هائلة، بمعنى آخر: الذكاء الاصطناعي بات يحتاج إلى "مدن طاقة" كي يعمل.

الاتفاقية تأتي في وقت حساس؛ إذ تُروّج إدارة ترامب لأهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية محلية؛ ولذلك فإن "إنفيديا" تحاول من خلال هذه الصفقة ترسيخ نفوذها في السوق الأمريكية وكسب رضا واشنطن، خصوصاً في ظلّ القيود المفروضة على تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين، وفي السياق نفسه، كانت الشركة قد ضخت استثمارات بمليارات الدولارات في "إنتل"، وهي خطوةٌ فُسِّرت على أنها محاولة لبناء توازن مع الحكومة الأمريكية.

"أوبن إيه آي".. طلب متصاعد وقدرة محدودة

"أوبن إيه آي"، بمنتجها الأشهر "تشات جي بي تي"، الذي يستخدمه نحو 700 مليون شخص أسبوعياً، تعاني من قيود متكررة في قدرتها الحاسوبية؛ ما يعني أن الصفقة الجديدة تُعتبر بمثابة "صمام أمان" يمكّنُها من تلبية الطلب العالمي وطرح منتجات جديدة تتطلب قوة حوسبة كثيفة.

مشروع بحجم 5 ملايين شريحة

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، أن المشروع سيعتمد على ما يصل إلى 5 ملايين من شرائح الشركة، وهو رقم يعادل كامل إنتاجها السنوي، واعتبر أن هذا الاستثمار يشكل "قفزة جديدة نحو عصر الذكاء الاصطناعي".

أرباح تتجاوز حجم الصفقة

يرى المحللون أن الأثر المالي للصفقة قد يتجاوز قيمة الاستثمار ذاته؛ إذ إن كل جيغاواط من القدرة الحاسوبية يمكن أن يعني عشرات المليارات من الدولارات من منتجات "إنفيديا"، بمعنى أن العائد المحتمل لا يقاس بحجم التمويل فقط، بل بحجم التوسع في سوق الذكاء الاصطناعي ككل.

ورغم حجم الصفقة، شددت "إنفيديا" على أن استثماراتها لن تقلل من أولوية عملائها الآخرين، مؤكدةً أن التزامها بتوريد الشرائح وتلبية الطلب سيبقى على حاله، سواء مع "أوبن إيه آي" أو غيرها.