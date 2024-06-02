مراقبون: الانقسامات تُضعف موقف اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي القادم

استبعد مراقبون للانتخابات الأوروبية، المرتقبة من 6 إلى 9 يونيو الجاري، نجاح أحزاب اليمين المتطرف في تشكيل كتلة موحدة بالبرلمان الأوروبي القادم.

وتواجه أحزاب اليمين المتطرف من مختلف الدول الأوروبية، انقسامات وخلافات في وجهات النظر بشأن جملة من القضايا ومن بينها الصراع الروسي الأوكراني، ما يُضعف موقفها داخل المجلس التشريعي الأوروبي في نسخته القادمة.

وقبل أيام من الموعد الانتخابي تُجمع استطلاعات الرأي على أن اليمين المتطرف سيحقق تقدمًا في نسبة تمثيله في البرلمان الأوروبي من 20% حاليًّا إلى ما لا يقل عن 25% من المقاعد، لاسيما بعد نجاح هذا التيار السياسي في الاستحقاقات الانتخابية المحلية في عدة دول.

ووفق تقرير لتلفزيون "تي في 5" الفرنسي، فإن صعود اليمين المتطرف سيؤدي إلى "زعزعة التوازن السياسي داخل البرلمان الأوربي" وقد تكون له عواقب على التشريعات التي من المنتظر أن يصادق عليها البرلمان.