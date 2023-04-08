التنين الصيني يلتف حول تايوان

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، أنه بدأ مناورات تستمر لمدة ثلاثة أيام حول تايوان، قال إعلام بكين إنها تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة.

يأتي ذلك غداة عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني: "المناورات تعد تحذيرا جديا للانفصاليين التايوانيين بسبب تواطؤهم مع قوى خارجية.. إنها ضرورية للحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".