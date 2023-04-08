التنين الصيني يلتف حول تايوان
أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، أنه بدأ مناورات تستمر لمدة ثلاثة أيام حول تايوان، قال إعلام بكين إنها تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة.
يأتي ذلك غداة عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.
وجاء في بيان صادر عن القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني: "المناورات تعد تحذيرا جديا للانفصاليين التايوانيين بسبب تواطؤهم مع قوى خارجية.. إنها ضرورية للحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".
وأضاف البيان المقتضب: "الصين ستسير دوريات استعدادا للقتال وتُجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان كما هو مزمع".
وتهدف التمرينات إلى إجراء تجربة عملية على "تطويق كامل" لتايوان، بحسب ما صرح به مسؤولون عسكريون صينيون.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن ثماني سفن حربية و42 طائرة مقاتلة صينية رُصدت حول الجزيرة السبت مع إعلان الصين عن التدريبات.
وعبرت الوزارة التايوانية عن "إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال غير العقلانية"، مؤكدة أن السفن والطائرات التي عبر 29 منها الخط المتوسط في مضيق تايوان، رصدت بين الساعة السادسة والساعة 11,00(22,00 و03,00 ت غ).
وبدأ الجيش الصيني السبت تدريباته التي تثير مخاوف من استعدادات صينية جادة لاحتلال الجزيرة بعد عزلها وتطويقها بالكامل.
وجاءت ردة فعل بكين السريعة وسط أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الأربعاء.
ووعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على ذلك.