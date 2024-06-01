دبلوماسي فرنسي لـ"إرم نيوز": باريس تسعى لإعادة نفوذها "الضائع" بالساحل الأفريقي

قال الدبلوماسي الفرنسي نيكولا نورماند، إن زيارة رئيس المجلس الانتقالي في الغابون أوليغي نغويما، إلى فرنسا، جاءت "في توقيت حساس، إذ تسعى باريس لاستعادة نفوذها الضائع بالساحل الأفريقي".

وأوضح نورماند، لـ"إرم نيوز"، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجنرال نغويما لديهما تفاهم شديد.. والزيارة بمثابة صفحة جديدة بين البلدين".

وبين أن "باريس، التي يشهد نفوذها في منطقة الساحل تراجعاً، تهتم بتحسين علاقاتها مع ليبرفيل، وبعد 9 أشهر من الإطاحة بالرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، استقبل ماكرون، نغويما، في قصر الإليزيه".