بزشکیان: لا قوة في العالم تقوى على شعب إيران الموحد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن "لا قوة في العالم قادرة على الوقوف بوجه شعب إيران عندما يكون موحدًا"، مشددًا على أن "الأعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم خلال الحرب الأخيرة".

وفي كلمة له خلال اجتماع "نهضة التنمية والعدالة التعليمية"، انتقد بزشكيان بشدة بعض المعارضين الإيرانيين في الخارج، قائلًا "في الوقت الذي عبّر فيه حتى الأعداء عن موقف تجاه العدوان الأخير، اختار بعض مدّعي الوطنية أن يصطفوا ضد شعبهم... أحيانًا يشعر الإنسان بالخجل من تسميتهم إيرانيين".

وأضاف خلال زيارته إلى محافظة زنجان شمال غرب إيران: أن "الذين ظنّوا أن بإمكانهم إخضاع البلاد في أيام، أدركوا اليوم أن شعبًا متحدًا لا يُهزم".

فيما أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل 1062 شخصًا من بينهم 700 شخص غير عسكري، وأكدت إصابة 5800 بجروح خلال الحرب المباشرة التي اندلعت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.