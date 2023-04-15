مونتانا الأمريكية تتجه لحظر "تيك توك"
مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية، يوم الجمعة، مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير "تيك توك" من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.
وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.
وستتعرض "تيك توك"، وكذلك أبل وغوغل، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح مشروع القانون قانونا.
وليست هناك تفاصيل أخرى عن كيفية تنفيذ الحظر في الولاية.
ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي عليه.
وقال متحدث باسم مكتب حاكم الولاية: "سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه".
من جهته أفاد "تيك توك" في بيان: "سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي تيك توك في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع".