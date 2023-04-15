مونتانا الأمريكية تتجه لحظر "تيك توك"

مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية، يوم الجمعة، مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير "تيك توك" من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.

وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.