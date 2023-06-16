تقرير: احتمال نقل أسلحة غربية من أوكرانيا لإيران يثير قلق إسرائيل

أعربت إسرائيل عن قلقها البالغ من أن تصل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لأوكرانيا، في نهاية المطاف، لأعدائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، دون الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن "الميليشيات الموالية لروسيا معنية بالحصول على هذه الأسلحة".

وقال القائد: "قد ينقل الجانب الروسي الأسلحة إلى إيران، بسبب العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين، وقد يقوم الجانب الأوكراني بتهريب الأسلحة مقابل المال". وتابع: "بالإضافة إلى التخوف من وصول السلاح إلى إيران، والتي ستكون قادرة على تطويره، وبالتالي تعلم كيفية تقليده، فإنه يُخشى أيضًا من احتمال سقوط بعض هذه القدرات في أيدي حزب الله اللبناني وحركة حماس"، وفق قوله.