تقرير: "الانفجار الديموغرافي" الفلسطيني وراء حرب غزة

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ التفوق الديموغرافي الواضح للفلسطينيين منذ نشأة إسرائيل عام 1948، هو الدافع وراء شنّ إسرائيل للحرب الأخيرة في غزة، مشيرًا إلى أنّ نسبة اليهود في انخفاض مستمرّ في المنطقة الممتدة من البحر إلى نهر الأردن.

وقالت الصحيفة إنّ عدد السكان الفلسطينيين يشهد طفرة ديموغرافية قوية منذ إنشاء دولة إسرائيل، ومع ذلك فإن السكان اليهود يقاومون بشكل أفضل مما كان متوقعًا في مواجهة هذه الديناميكية.

واستحضرت الصحيفة في تقريرها مقولة صامويل هنتنغتون بأنّ "الديموغرافيا تملي مصائر الشعوب"، لتقول إنّ هناك تفوقًا فلسطينيًّا في هذا المجال اليوم، ما يُوجب على إسرائيل الحدّ من اختلال هذا التوازن من خلال الحروب.

ويقول عالم السياسة الأمريكي الشهير في كتابه "صراع الحضارات" إن "التحركات السكانية كانت القوة الدافعة وراء هذا المصير، وهذه هي الطريقة التي تم بها بناء دولة إسرائيل من خلال الهجرات المتعاقبة، على أمل النمو والتكاثر في هذه الأرض، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن".