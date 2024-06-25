رقم قياسي.. توقّعات بمشاركة 64% من الفرنسيين في الانتخابات

تتوقع معاهد استطلاع الرأي في فرنسا مشاركة قوية نسبيًّا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأحد المقبل، وقد تصل النسبة إلى 64%.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية فإن هذه النسبة قد ترتفع في الجولة الثانية، وهو سيناريو مناسب إلى حدٍّ ما لحزب التجمع الوطني، ما قد يقوده إلى الفوز في العديد من الدوائر الانتخابية.

وتحظى الانتخابات التشريعية المبكرة باهتمام الفرنسيين، الذين سيتوجه العديد منهم إلى صناديق الاقتراع أكثر مما كان عليه الوضع في الانتخابات الأوروبية، بحسب الصحيفة.

وتشير تقديرات مؤسسة "إيفوب" لاستطلاعات الرأي إلى أن 64% من المسجلين سيصوتون يوم الأحد المقبل، بينما كانت النسبة 51.49% فقط في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 يونيو.