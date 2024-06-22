غداة جولة بوتين الآسيوية.. حاملة طائرات نووية أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية

أعلنت سول أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت"، وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، السبت، وذلك غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 24 عاما.

وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، أن وصول حاملة الطائرات يأتي لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع كوريا الجنوبية واليابان.

واتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس/آب 2023، على إجراء تدريبات عسكرية سنوية حيث أدانوا "السلوك الخطير والعدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي المتنازع عليه، بحسب وكالة "رويترز".