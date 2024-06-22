غداة جولة بوتين الآسيوية.. حاملة طائرات نووية أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية
أعلنت سول أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت"، وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، السبت، وذلك غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 24 عاما.
وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، أن وصول حاملة الطائرات يأتي لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع كوريا الجنوبية واليابان.
واتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس/آب 2023، على إجراء تدريبات عسكرية سنوية حيث أدانوا "السلوك الخطير والعدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي المتنازع عليه، بحسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 24 عاما، ووقع اتفاقا مع الزعيم كيم جونغ أون يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل.
وكان هذا أحد أهم التحركات الروسية في آسيا منذ سنوات، وقد وصفه كيم بأنه يرقى إلى مستوى التحالف.
وتأتي الزيارة بعد سبعة أشهر من رحلة إلى كوريا الجنوبية قامت بها حاملة طائرات أمريكية أخرى هي كارل فينسون، في استعراض للردع الموسع ضد البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.