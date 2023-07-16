بعد "حذر طويل".. كوريا الجنوبية تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا
أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الأحد، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام.
يأتي ذلك بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى العاصمة الأوكرانية كييف مطلع الأسبوع، إذ تعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية في ظل الحرب ضد روسيا.
وقال نائب مستشار الرئيس الكوري للأمن القومي، كيم تاي-هيو: "ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية".
وتعهد يون بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، في زيارة مفاجئة إلى كييف بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا وزيارة بولندا حيث أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.
وكوريا الجنوبية حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدري الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة في تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أمس، قال يون إن كوريا الجنوبية ستقدم "إمدادات عسكرية على نطاق أوسع" لأوكرانيا هذا العام، وذلك بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة العام الماضي مثل الدروع الواقية والخوذات.