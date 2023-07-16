بعد "حذر طويل".. كوريا الجنوبية تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الأحد، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى العاصمة الأوكرانية كييف مطلع الأسبوع، إذ تعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية في ظل الحرب ضد روسيا.

وقال نائب مستشار الرئيس الكوري للأمن القومي، كيم تاي-هيو: "ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية".