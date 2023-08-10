وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا‎

بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، جولة في 3 دول من جنوب شرق آسيا باشرها في سنغافورة، على ما أفادت السفارة الصينية، في ظل تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وسينتقل وانغ، بعد ذلك إلى ماليزيا وكمبوديا خلال الجولة التي تستمر 3 أيام.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في سنغافورة الخميس، لوكالة "فرانس برس" وصول الوزير إلى الجزيرة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أفادت الأربعاء بأن "الصين تأمل في تعزيز تواصلها الإستراتيجي مع هذه الدول الثلاث في جنوب شرق آسيا خلال هذه الزيارة".