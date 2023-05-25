روس يحاربون مع أوكرانيا يشيدون بـ"نجاح" عملية لهم داخل روسيا

أشاد روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الأربعاء بـ"نجاح" مهمة نفذها متطوعون داخل روسيا وتظهر في رأيهم ضعف الدفاعات الروسية.

وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها نشرت طائرات ومدفعية لصد مهاجمين مسلحين عبروا من أوكرانيا إلى منطقة بلغورود (جنوب).

وفي شمال أوكرانيا غير بعيد عن الحدود الروسية، قال مؤسس "فيلق المتطوعين الروسي" دينيس كابوستين المعروف باسم "وايت ريكس" للصحفيين إن "أي عبور لحدود الدولة الروسية ثم العودة يمكن تسميته نجاحاً بالتأكيد".

وأضاف المقاتل الملتحي المولود في موسكو متحدثاً الإنكليزية بلكنة بريطانية، أن "العملية مستمرة".

وتابع كابوستين أن "من المؤكد أن لها مراحل مختلفة، لذا اعتبرنا المرحلة الأولى مرحلة ناجحة".

وأكد أن "كل عملية تجري على أراضي روسيا تجبر القيادة العسكرية على نقل عدد كبير من القوات. وبالتالي كشف بعض أجزاء الجبهة، وأجزاء من الحدود".