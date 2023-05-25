روس يحاربون مع أوكرانيا يشيدون بـ"نجاح" عملية لهم داخل روسيا
أشاد روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الأربعاء بـ"نجاح" مهمة نفذها متطوعون داخل روسيا وتظهر في رأيهم ضعف الدفاعات الروسية.
وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها نشرت طائرات ومدفعية لصد مهاجمين مسلحين عبروا من أوكرانيا إلى منطقة بلغورود (جنوب).
وفي شمال أوكرانيا غير بعيد عن الحدود الروسية، قال مؤسس "فيلق المتطوعين الروسي" دينيس كابوستين المعروف باسم "وايت ريكس" للصحفيين إن "أي عبور لحدود الدولة الروسية ثم العودة يمكن تسميته نجاحاً بالتأكيد".
وأضاف المقاتل الملتحي المولود في موسكو متحدثاً الإنكليزية بلكنة بريطانية، أن "العملية مستمرة".
وتابع كابوستين أن "من المؤكد أن لها مراحل مختلفة، لذا اعتبرنا المرحلة الأولى مرحلة ناجحة".
وأكد أن "كل عملية تجري على أراضي روسيا تجبر القيادة العسكرية على نقل عدد كبير من القوات. وبالتالي كشف بعض أجزاء الجبهة، وأجزاء من الحدود".
"عملية مذهلة"
تحدث دينيس كابوستين وبجانبه نحو 30 مقاتلاً يرتدون ملابس مموهة ينتمون إلى فيلق المتطوعين التابع له ومجموعة "فيلق حرية روسيا" المتحالفة معه، وقد أخفى معظمهم وجهه بوشاح أثناء عرض تقديمي أمام وسائل الإعلام التي طرحت أسئلة على الجماعتين الغامضتين.
وقد أعلنت الجماعتان المناهضتان للكرملين مسؤوليتهما عن الهجوم على منطقة بلغورود الذي قالت السلطات الروسية إنه أدى إلى مقتل رجل وإصابة 12 بجروح.
وأشاد نائب قائد "فيلق حرية روسيا" الذي قال إن اسمه الحركي "قيصر"، بالعملية ووصفها بأنها "مذهلة".
واستعرض المقاتلون في ساحة إطلاق نار عسكرية ناقلة جند مدرعة قالوا إنهم غنموها من التوغل الذي أكدوا أنهم نفذوه من دون مساعدة الجيش الأوكراني.
وأحرج الهجوم الذي تصدر عناوين الصحف، الكرملين، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول التصعيد المحتمل للحرب خارج حدود أوكرانيا، ومشاركة القوميين الروس اليمينيين المتطرفين في النزاع، وكيف سيؤثر ذلك على استعداد الحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال المقاتلون إنهم أمضوا نحو 24 ساعة في روسيا، وعادوا منها في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.
وفيما أعلنت موسكو أن الجيش قتل أكثر من 70 مقاتلاً، نفت الجماعتان سقوط عدد كبير من المقاتلين.
وقال كابوستين إن اثنين من مقاتليه أصيبوا بجروح طفيفة.
"نخوض حربنا"
واعتبر أن رد موسكو أظهر أن "القيادة العسكرية والسياسية الروسية ليست مستعدة على الإطلاق لمثل هذه الأشياء".
وأسس كابوستين سابقاً علامة ملابس تجارية للنازيين الجدد تسمى أيضًا "وايت ريكس" وقد ارتبطت بجماعات من مشجعي كرة القدم. ويعتنق بعض مقاتليه علناً وجهات نظر النازيين الجدد.
ووصف أعضاء جماعته بأنهم "يمينيون محافظون، وتقليديون، ويمينيون".
وعند سؤاله عما إذا كان القادة الغربيون سيوافقون على تحركهم لتوسيع نطاق الحرب إلى داخل روسيا، هز كتفيه مبدياً عدم اكتراثه وقال: "الأمر متروك لكم، لا أدري. نحن نخوض حربنا، ربما تخوضون حربكم".
واعتبر دينيس كابوستين أن مهمة جماعته هي مجابهة "الظلم" و"التعذيب" في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، وحضّ الروس الآخرين على التحرك.
وأضاف: "أريد أن أثبت لهم (الروس) أنه يمكنهم محاربة الطغاة وأن سلطة بوتين ليست مطلقة".
وأردف كابوستين أن أوكرانيا "شجعتنا" لكنها لم تقدم أسلحة أو معدات أو تعليمات لتنفيذ هذه المهمة، بعد أن أظهر شريط فيديو مركبات للمجموعتين قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها أمريكية.
وفي هذا الصدد، قال "قيصر" إن مجموعته اشترت عربات هامفي "من أسواق دولية، أسواق حربية" بأموال تبرعات.