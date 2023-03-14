"القائمة العربية الموحدة" لا تستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو
أكدت "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي التي يتزعمها منصور عباس، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد الانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".
وقال عضو الكنيست عن القائمة، وليد طه: "لدينا الشجاعة لدراسة إمكانية الانضمام لحكومة نتنياهو في حال تفكك ائتلافه الحكومي مع زعيمي حزبي الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، وعوتسما يهوديت إيتمار بن غفير".
وأوضحت القناة العبرية، أن "تصريحات وليد طه جاءت في إطار تعقيبه على تغيب زعيم القائمة الموحدة منصور عباس عن التصويت على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف الحكومي أمام الهيئة العامة للكنيست أمس".
وأكد مراقبون، للقناة العبرية، أن "تصريحات طه تشير إلى تعاون وتفاهمات غير مباشرة وغير معلنة بين القائمة الموحدة وائتلاف نتنياهو، وأنها بدأت تأخذ شكلها الطبيعي على أن يتم الكشف عنها في الوقت المناسب".
وتعتبر القائمة العربية الموحدة التابعة للحركة الإسلامية أول حزب سياسي عربي ينضم لائتلاف حكومي إسرائيلي، وكانت جزءاً من حكومة التغيير السابقة التي جرى تشكيلها عام 2021، ولديها 5 مقاعد في الكنيست الحالي.
وقبل تشكيل حكومة نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد زعيم "القائمة الموحدة"، منصور عباس، أنه على استعداد للانضمام إلى ائتلاف نتنياهو، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام عبرية، في حينه، بـ"المفاجأة".
وقال عباس، إنه "ومن أجل ذلك يريد أن يستمع لتعهد من رئيس الحكومة والوزراء بشأن تلبية متطلبات المجتمع العربي".
مؤكداً أنه "يستبعد أن تلغي حكومة نتنياهو جميع المشروعات التي خططت لها حكومة التغيير السابقة".