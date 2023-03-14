"القائمة العربية الموحدة" لا تستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو

أكدت "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي التي يتزعمها منصور عباس، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد الانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".

وقال عضو الكنيست عن القائمة، وليد طه: "لدينا الشجاعة لدراسة إمكانية الانضمام لحكومة نتنياهو في حال تفكك ائتلافه الحكومي مع زعيمي حزبي الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، وعوتسما يهوديت إيتمار بن غفير".