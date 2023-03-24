الاحتجاجات تربك حسابات وزير الداخلية الفرنسي بشأن تنظيم الهجرة
تتجه الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظر في محتوى القانون الخاص بتنظيم الهجرة، حيث ألقت الاحتجاجات الأخيرة بظلالها على الملف الذي كان من المفترض طرحه للنقاش الأسبوع المقبل.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إلى اعتماد "نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، ووعد بإعادة مشروع القانون "في غضون أسابيع قليلة" بعد أن أرجأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب التوتر الاجتماعي الناجم عن قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات لتلفزيون "سي نيوز" الفرنسي، اليوم الجمعة، إن "الشيء المهم هو أن يكون هناك نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، في إشارة إلى مشروع قانون يجري تداوله وإعداده منذ عام تقريبًا ومن المفترض أن يتكون من عنصرين رئيسين، أحدهما لتسهيل طرد الأجانب الذين يمثلون "تهديدًا للنظام العام"، ويركز العنصر الآخر على الاندماج لا سيما لتنظيم بعض العمال في بعض القطاعات.
وأشار تقرير التلفزيون الفرنسي إلى أنه "على خلفية تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب إصلاح نظام التقاعد، قرر رئيس الجمهورية تأجيل نظر مجلس الشيوخ لهذا القانون، وقد كان من المقرر أن يبدأ المجلس النظر فيه في 28 مارس / آذار الجاري".
وأعلن ماكرون، في خطابه الذي ألقاه، الأربعاء، عن "إعادة ترتيب" مشروع القانون، وقال إنه سينقسم إلى "عدة نصوص".
لكن وزير الداخلية الفرنسي، قال في إجابة عن سؤال بهذا الخصوص: "يفضل دائمًا أن يكون نصًا واحدًا"، موضحًا أن الأمر في النهاية "يعتمد على قرار السلطة التنفيذية".
وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ذكرت في تقرير لها، الخميس، أنه "بعد إصلاح نظام التقاعد يمثل قانون الهجرة الحساس للغاية المشغل الأساس لوزير الداخلية الفرنسي خلال الأيام المقبلة في البرلمان".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد أربكت حسابات الوزير، حيث كان يخطط للدفاع عن مشروعه، اعتبارًا من الثلاثاء 28 مارس/ آذار الجاري، مع وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت.
وأوضحت "لوفيغارو" أنه "من المتوقع بعد ذلك إجراء مفاوضات صعبة، في يونيو/ حزيران المقبل، في الجمعية الوطنية حيث كان الوزير يأمل بحفظ نصه في مواجهة عداء اليمين واليسار والتجمع الوطني، لكنه سيكون مضطرًا لمراجعة برنامجه حيث يبدو كل شيء مؤجلًا".
وتابع التقرير: "مع تأجيل قانونه يجد دارمانين، نفسه محرومًا من لحظة سياسية مهمة، تلك التي كانت تسمح له بالأمل في دعم مكانته كرجل حازم في مواجهة الهجرة".