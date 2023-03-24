الاحتجاجات تربك حسابات وزير الداخلية الفرنسي بشأن تنظيم الهجرة

تتجه الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظر في محتوى القانون الخاص بتنظيم الهجرة، حيث ألقت الاحتجاجات الأخيرة بظلالها على الملف الذي كان من المفترض طرحه للنقاش الأسبوع المقبل.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إلى اعتماد "نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، ووعد بإعادة مشروع القانون "في غضون أسابيع قليلة" بعد أن أرجأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب التوتر الاجتماعي الناجم عن قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات لتلفزيون "سي نيوز" الفرنسي، اليوم الجمعة، إن "الشيء المهم هو أن يكون هناك نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، في إشارة إلى مشروع قانون يجري تداوله وإعداده منذ عام تقريبًا ومن المفترض أن يتكون من عنصرين رئيسين، أحدهما لتسهيل طرد الأجانب الذين يمثلون "تهديدًا للنظام العام"، ويركز العنصر الآخر على الاندماج لا سيما لتنظيم بعض العمال في بعض القطاعات.