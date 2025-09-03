نووي على الأرض وحمام في السماء.. الصين تختتم احتفالات "يوم النصر" (فيديو)

أَطلقت الصين اليوم الأربعاء، 80 ألف حمامة سلام في ختام العرض العسكري الكبير الذي أقيم في بكين، والذي شهد مرور منصات الصواريخ النووية العابرة للقارات، احتفالًا بالذكرى الـ80 للنصر على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وانطلق في بكين، صباح الأربعاء، عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حدث استضافه الرئيس شي جين بينغ وشارك فيه أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وقد بدأت حرب الصين ضد اليابان في العام 1931 مع غزو الجيش الياباني لمُنشوريا. وفي العام 1937، بدأ الهجوم الشامل من قبل اليابانيين، واتخذت الحرب طابعا كاملا، وأصبحت لاحقا جزءا من الحرب العالمية الثانية.

وخلال 8 أعوام من القتال المستمر، قُتل أو جُرح، وفقاً لتقديرات المؤرخين في الصين، 35 مليون شخص، أغلبهم من المدنيين.

وتُقدّر الصين أن نحو 300 ألف شخص سقطوا ضحايا للمذبحة النانكينية في ديسمبر/ كانون الأول 1937، حيث شملت الجرائم إعدامات جماعية لأسرى الحرب، وقتل المدنيين، وعمليات اغتصاب واسعة النطاق، كما أجرى "أطباء" يابانيون من الوحدة 731 تجارب لا إنسانية على السكان المدنيين وأسرى الحرب. وفق موقع "آر تي".

وبناء على الالتزامات التحالفية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر يالطا في فبراير/ شباط 1945، دخل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان، بالضبط بعد 3 أشهر من استسلام ألمانيا ونهاية الحرب في أوروبا.