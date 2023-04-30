البابا يتحدى أوربان ويدعو المجريين لفتح أبوابهم أمام المهاجرين

وتابع البابا حديثًا بدأه في اليوم الأول من زيارته يوم الجمعة، عندما حذَّر من خطر تصاعد النزعة القومية في أوروبا، لكنه وضعه في سياق الإنجيل، قائلًا إن "الأبواب المغلقة مؤلمة وتتعارض مع تعاليم المسيح".

وحضر القداس رئيس الوزراء الشعبوي أوربان، الذي يرى نفسه حاميًا للقيم المسيحية.

وقال إنه لن يسمح بتحويل المجر إلى "دولة للمهاجرين" غريبة على شعبها الأصلي، مثل دول أخرى في أوروبا، حسب قوله.

وقال البابا فرنسيس (86 عامًا)، في عظته إنه "إذا أراد المجريون اتباع يسوع، فعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن أبواب فردانيتنا المغلقة وسط مجتمع يعاني من العزلة المتزايدة، الأبواب المغلقة المتمثلة في عدم اكتراثنا بالمحرومين ومن يتعرضون للمعاناة، الأبواب التي نغلقها في وجه الأجانب أو من ليسوا مثلنا، في وجه المهاجرين أو الفقراء".