تقرير يكشف تفاصيل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

شهدت منطقة كاراباخ دورة جديدة من العنف والنزوح نتيجة التقاعس الدولي، وهذا هو الصراع الثالث في ثلاثين عامًا والثاني في ثلاث سنوات بين أذربيجان والأرمن. وانتهى الصراع الأخير في عام 2020 بسرعة بعد انتصار أذربيجان؛ ما أدى إلى بدء النزوح والاضطرابات في المنطقة، وأثار أزمة إنسانية وزاد من عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.

وفي تقرير نشرته مجلة فورين افيرز الأمريكية، يشير إلى أن عقودًا من الصراع والفظائع تعني انعدام الثقة والعداء الكبير بين الجانبين، حيث بدأ الأرمن العرقيون بالفعل بالتحرك نحو أرمينيا بأعداد كبيرة. ويعتقد قادة ناغورنو كاراباخ أن السكان الأرمن في المنطقة سيحاولون العودة إلى وطنهم الأصلي؛ ما قد يزيد من عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.

التقاعس الدولي

وأوضحت المجلة في تقريرها أن روسيا تشكل "الضامن الأمني" الرسمي لأرمينيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تم تشكيلها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لذا يتعين عليها أن تبذل جهودًا أكبر بكثير لحماية المصالح الأرمنية في ناجورنو كاراباخ بدلاً من التوسط في وقف إطلاق النار بعد كل صراع.

لكن الكرملين، الذي لا يريد أن يجعل من باكو عدوًّا، لم يكن قط حريصًا على التدخل في التوترات بين أرمينيا وأذربيجان. لقد تجاهلت باستمرار طلبات يريفان للمساعدة في التعامل مع الهجمات الأذربيجانية على أراضيها على مر السنين ورفضت التحرك حتى عندما قُتل خمسة من قوات حفظ السلام التابعة لها في الجولة الأخيرة من القتال.