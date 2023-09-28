تقرير يكشف تفاصيل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان
شهدت منطقة كاراباخ دورة جديدة من العنف والنزوح نتيجة التقاعس الدولي، وهذا هو الصراع الثالث في ثلاثين عامًا والثاني في ثلاث سنوات بين أذربيجان والأرمن. وانتهى الصراع الأخير في عام 2020 بسرعة بعد انتصار أذربيجان؛ ما أدى إلى بدء النزوح والاضطرابات في المنطقة، وأثار أزمة إنسانية وزاد من عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.
وفي تقرير نشرته مجلة فورين افيرز الأمريكية، يشير إلى أن عقودًا من الصراع والفظائع تعني انعدام الثقة والعداء الكبير بين الجانبين، حيث بدأ الأرمن العرقيون بالفعل بالتحرك نحو أرمينيا بأعداد كبيرة. ويعتقد قادة ناغورنو كاراباخ أن السكان الأرمن في المنطقة سيحاولون العودة إلى وطنهم الأصلي؛ ما قد يزيد من عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.
التقاعس الدولي
وأوضحت المجلة في تقريرها أن روسيا تشكل "الضامن الأمني" الرسمي لأرمينيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تم تشكيلها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لذا يتعين عليها أن تبذل جهودًا أكبر بكثير لحماية المصالح الأرمنية في ناجورنو كاراباخ بدلاً من التوسط في وقف إطلاق النار بعد كل صراع.
لكن الكرملين، الذي لا يريد أن يجعل من باكو عدوًّا، لم يكن قط حريصًا على التدخل في التوترات بين أرمينيا وأذربيجان. لقد تجاهلت باستمرار طلبات يريفان للمساعدة في التعامل مع الهجمات الأذربيجانية على أراضيها على مر السنين ورفضت التحرك حتى عندما قُتل خمسة من قوات حفظ السلام التابعة لها في الجولة الأخيرة من القتال.
إنفاق أذربيجان العسكري
وروسيا ليست وحدها التي تدير ظهرها للمنطقة أيضًا، وكذلك أبدى الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة، "على الرغم من التزامهما المعلن بتعميق الديمقراطية في المنطقة السوفيتية السابقة"، اهتمامًا ضئيلًا بمنع المزيد من إراقة الدماء وبناء السلام المستدام في ناجورنو كاراباخ على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وبحسب التقرير، استفادت إسرائيل وتركيا من الإنفاق العسكري المتزايد لأذربيجان، في حين باعت روسيا الأسلحة لكلا الجانبين.
وترى المجلة أن لدى أذربيجان أيضًا كل الأسباب لإبقاء الغرب سعيدًا لأن ثروتها الهيدروكربونية مستمدة إلى حد كبير من الاستثمارات الغربية، وتشكل الدول الغربية أيضًا السوق الرائدة لمبيعات الغاز لديها، والتي تحرص على توسيعها لتعويض الإيرادات المفقودة بسبب انخفاض إنتاجها النفطي.
علاقة روسيا بأرمينيا
ويقول التقرير، "يبدو أن الكثيرين في الغرب ما زالوا ينظرون إلى أرمينيا على أنها حليف مخلص لروسيا ولن توفر عوائدَ ذات معنى لأي استثمار دبلوماسي أو سياسي أو عسكري".
ومع ذلك، يظهر بوضوح أن التصنيف الحالي لأرمينيا كـ "حليف روسي" لا يمكن اعتباره تصويرًا دقيقًا للدولة، خاصة بعد مشاركتها في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وتعبيرها عن استعدادها للانضمام إلى نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.
هذه التحركات تشير إلى أن أرمينيا تسعى إلى توسيع نطاق تعاونها الدولي والتفاعل مع مختلف الدول والمنظمات الدولية. وبالتالي، فإن تصنيفها كـ "حليف روسي" لا يعكس بشكل دقيق العلاقة الحالية بينها وبين روسيا، ويتجاوز الوصف البسيط للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ولفت تقرير المجلة إلى أنه كان التصور بأن أذربيجان تلعب دورًا رئيسًا في أمن الطاقة في أوروبا بمثابة ذريعة أخرى قدمتها القوى الغربية لعدم التدخل، على الرغم من أنها في عام 2022 شكلت ثلاثة في المئة فقط من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي، أي أقل من 10 في المائة مما زودته روسيا قبل الأزمة، بالإضافة إلى ذلك، جرى غزو واسع النطاق لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، وروسيا ما زالت تزود أذربيجان بكميات كبيرة من الأسلحة.
حالة الطوارئ الإنسانية
وفقًا للمجلة، يمكن أن يؤدي النزوح المحتمل لجميع سكان ناغورنو كاراباخ، الذين يبلغ عددهم 120 ألف نسمة من أصل أرمني، إلى تكرار حالة الطوارئ الإنسانية التي عاشتها المنطقة في التسعينيات، ولكن بشكل معاكس.
ويمكن أن يكون للأزمة أيضًا تداعيات كبيرة على الديمقراطية الأرمنية، حيث أدى الانتصار الحاسم الذي حققته أذربيجان في ناغورنو كاراباخ إلى انخفاض الدعم الشعبي لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الذي وصل إلى السلطة على خلفية ثورة مؤيدة للديمقراطية في عام 2018، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
وجاء في تقرير المجلة، "النخبة التي أطاح بها باشينيان تشكلت من القيادة العسكرية التي نجحت في حرب ناغورنو كاراباخ الأولى، ويمكنها بسهولة استخدام الوضع الحالي للتحرك نحو قلب الديمقراطية".
بدوره، تحدث الرئيس الأذربيجاني علييف عن الاعتراف بوحدة أراضي أرمينيا، لكن قواته لا تزال تحتل مرتفعات إستراتيجية في البلاد، وتستمر أذربيجان أيضًا في السعي إلى إنشاء "ممر بري" إلى جيب ناختشيفان إلى الغرب من أرمينيا؛ ما قد يزيد من تعقيد مسار البلدين نحو بناء سلام مستدام.
وختمت المجلة بالقول: "يجب على المجتمع الدولي أن يشعر بالخجل بسبب سجله في هذا الصراع.. إن فشله في اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب أدى إلى نشوب ثلاث حروب ومهَّد الطريق لمزيد من الصراع وفقدان الأرواح".
المصدر: مجلة فورين افيرز الأمريكية