الرئيس الصيني سيلتقي زعماء أفارقة خلال قمة بريكس

قال السفير الصيني لدى جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي زعماء أفارقة على هامش قمة بريكس التي تعقد بعد أيام "للدفع بالتعاون الصيني الأفريقي في العصر الجديد".

وأضاف السفير تشن شياو دونغ في إفادة أن الاجتماع سيعقد، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس المقبل، وهو آخر يوم من القمة التي تستمر 3 أيام.

ومن المقرر أن يقوم "شي" بزيارة رسمية، يوم الثلاثاء، لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا، ثم يسافر، لاحقًا، إلى جوهانسبرغ لحضور القمة، وستكون تلك خامس زيارة يقوم بها "شي" إلى جنوب أفريقيا منذ توليه الرئاسة في 2013.

وسيأتي لقاء "شي" بالزعماء الأفارقة بعد قمة روسية أفريقية، عقدت، الشهر الماضي، في سان بطرسبرغ، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع 17 زعيمًا أفريقيًا حضروا القمة.

وقال السفير "تشن" إن "شي" والزعماء الأفارقة سيرسمون خريطة للتعاون لإتاحة فرص عمل، وتحسين سبل المعيشة في أفريقيا.

وأضاف: "ستتسق المبادرات مع احتياجات إعادة هيكلة وتطوير اقتصاد أفريقيا".

ولم يتضح بعد عدد زعماء الدول الذين سيحضرون قمة بريكس التي تعقد، بين 22 و24 أغسطس/ آب، لكن مسؤولين من جنوب أفريقيا قالوا إنهم وجّهوا الدعوة لأكثر من 70 منهم.

وتسعى الصين إلى توسيع بريكس، لكن الدول الأعضاء في المجموعة لم تتفق بعد على معايير ضم دول جديدة لعضويتها.