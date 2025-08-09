"خريطة تبادل الأراضي".. مفترق طرق بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب

أفادت تقارير بأن تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب بينهما قد يكون على جدول أعمال القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت خريطة نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية المناطق التي قد تكون قيد المناقشة خلال القمة.

وأفادت "بلومبيرغ" بأن ترامب أبلغ حلفاءه بأنه متفائل بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وأن بوتين سيكون منفتحًا على الدخول في محادثات سلام إذا تضمنت المناقشات تبادل الأراضي مع أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الأوكرانية التي ضمتها بالكامل أو سيطرت عليها جزئيًا، وهو ما رفضته كييف.

وقالت إلينا بيكيتوفا، الباحثة في مركز تحليل السياسات الأوروبية، لمجلة نيوزويك، إن موقف كييف لم يتغير، وهي ملتزمة بالحفاظ على كيانها الوطني وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور الأوكراني.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم العام 2014، والآن تسيطر جزئيًا على مناطق خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا.

وأضافت المجلة أن ترامب اقترح أن تشمل محادثات السلام مناقشات حول تبادل الأراضي التي ضمتها روسيا حاليًا مقابل وقف إطلاق النار.

وأثارت هذه الفكرة، التي تُعرف غالبًا بـ"تبادل الأراضي"، جدلًا حادًا، ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار أي شرط مسبق يتضمن التنازل عن أراضٍ ذات سيادة قبل وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط.

ولفتت المجلة إلى أن بوتين التقى بمبعوث ترامب ستيف ويتكوف في الكرملين يوم الأربعاء، في أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبدوره، صرح يوري أوشاكوف، مساعد بوتين الرئاسي، بأنه جرى نقاش "آفاق التعاون الاستراتيجي" بين روسيا والولايات المتحدة، وتبادل "الإشارات" بشأن أوكرانيا.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها

ونوهت المجلة إلى أن ويتكوف كان قد طرح سابقًا اقتراحًا للولايات المتحدة بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، والتنازل فعليًا عن السيطرة على أجزاء من مناطق أوكرانية أخرى ضمّتها موسكو جزئيًا، وهو اقتراح قوبل بانتقادات واسعة.

وصرح زيلينسكي في أبريل/نيسان بأن القضايا المتعلقة بالأراضي لن تُعالج إلا بعد توقف الأعمال العدائية تمامًا.

وقالت صحيفة "يوروبيان برافدا" إنها اطلعت على تفاصيل اقتراح أمريكي عُرض على بوتين خلال محادثاته مع ويتكوف، حيث تشمل هذه المبادرات وقف إطلاق النار، وإن لم يكن اتفاق سلام شاملًا، والاعتراف الفعلي بالأراضي التي ضمّتها روسيا، وتأجيل مسألة الوضع القانوني لمدة 49 أو 99 عامًا، بالإضافة إلى رفع العقوبات.