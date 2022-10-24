ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

انتُخب ريشي سوناك، زعيما جديدا لحزب المحافظين في بريطانيا، وسيصبح رئيس الوزراء الجديد.

وأعلنت لجنة "1922" في حزب المحافظين، يوم الإثنين، أن ريشي سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد.

وتضع هذه اللجنة قواعد اختيار وتغيير زعيم الحزب.

وسيصبح سوناك بالتالي رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا، بعدما فشلت منافسته بيني موردنت، في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وتعهدت موردنت بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، انسحب من السباق في وقت متأخر من أمس الأحد، تاركًا المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت صحيفة "مترو"، تعليقا على انسحاب منافسي سوناك: "هذا يعني أنه سيصبح رئيسًا للوزراء تلقائيًا دون الحاجة لتصويت من قبل أعضاء حزب المحافظين".

وأشارت "بي بي سي"، إلى أن سوناك "سيخاطب أعضاء البرلمان المحافظين خلف الأبواب المغلقة، مساء الإثنين، ومن المتوقع أن ينتقل إلى 10 داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء) في أقرب وقت غدا الثلاثاء".

وأضافت أن "الملك تشارلز سيلتقي سوناك لتسميته رئيسا للوزراء، وأيضا رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس التي استقالت من منصبها الأسبوع الماضي".

وسوناك حفيد مهاجرين من أصول هندية سلك الطريق المعتادة للنخبة البريطانية، وهو مصرفي سابق وثري. وسيصبح سوناك أول رئيس وزراء بريطاني "غير أبيض".

ولد سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، في ساوثهامبتون البريطانية لأب يعمل طبيبا وأم صيدلانية العام 1980، درس الاقتصاد والسياسة في جامعة أكسفورد وأكمل دراسته في جامعة ستانفورد الأمريكية.

وازدادت شهرة سوناك بعد زواجه من أكشاتا مورتي، ابنة الثري الهندي ناريانا مورتي.

عين سوناك في يناير 2018 في أول منصب وزاري له بوزارة الإسكان والمجتمعات، تلا ذلك تعيينه وزيرا للخزانة منذ العام 2020 إلى 2022.