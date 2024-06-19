إيران تنسق مع طالبان لـ"الرد" على إسرائيل

ووفق الموقع، فإن حركة طالبان قالت في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن باقري كني أشاد بـ"الموقف المشترك" للجمهورية الإسلامية وطالبان فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، قال باقري كني في هذا الاتصال الهاتفي إن "العمل المشترك" للدول الإسلامية ضروري للضغط على إسرائيل "خاصة عبر منظمة التعاون الإسلامي".

كما أعلن كني أن طهران تنوي مساعدة طالبان "في المجالات المختلفة"، وفق المصدر ذاته.

وبعد مرور نحو 3 سنوات على استعادة طالبان حكم أفغانستان، لا تزال الحكومة المنبثقة عن الحركة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ادعت أن طالبان أكدت لطهران أنه إذا دخلت إسرائيل وحزب الله في حرب، فإن طالبان سترسل آلاف القوات إلى لبنان لدعم حزب الله، وفق ما ذكر الموقع الإيراني.