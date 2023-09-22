محكمة: رمزي بن الشيبة غير أهل للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبرت المحكمة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، أمس الخميس، أنه لن يكون بإمكانها محاكمة رمزي بن الشيبة، أحد المتهمين باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001، بسبب التبعات النفسية للتعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان من المقرر أن يمثل بن الشيبة اليمني البالغ 51 عامًا، اليوم الجمعة، في جلسة تمهيدية مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام، غير أن القاضي العسكري، الكولونيل ماثيو ماكول، اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه من الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحفي.

واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالة بن الشيبة تجعله "غير قادر على فهم طبيعة الآلية بحقه وعلى التعاون بصورة منطقية" مع فريق دفاعه، بحسب "نيويورك تايمز".

وشخّص الأطباء في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا إصابة بن الشيبة باضطراب ما بعد الصدمة، وأعراض نفسية ثانوية مثل اضطراب التوهم.

وبحسب الصحيفة، يشكو بن الشيبة منذ سنوات من أن "قوى خفية تعذبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجان، وتلسع أعضاءه التناسلية، وتحرمه من النوم".