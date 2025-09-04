إدارة ترامب تنهي وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين

تحركت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأربعاء، لإنهاء وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين، الذي طبقته الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن فنزويلا لم تعد تستوفي متطلبات وضع الحماية، وفق ما أوردته "رويترز".

ويتأهل لوضع الحماية المؤقت الأشخاص الذين تشهد بلادهم كوارث طبيعية أو صراعاً مسلحاً أو حدثاً استثنائياً، ويوفر للمهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

وقال المتحدث "عند الأخذ في الاعتبار السلامة العامة والأمن القومي وعوامل الهجرة وسياسة الهجرة والاعتبارات الاقتصادية والسياسة الخارجية، يتضح أن السماح للفنزويليين بالبقاء في الولايات المتحدة ليس من مصلحة البلاد".

ووفقاً لبيانات نشرتها خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول، فإن أكثر من 256 ألف فنزويلي حصلوا على وضع الحماية بموجب تصنيف عام 2021. ومن المقرر أن ينتهي سريان التصنيف في الـ10 من سبتمبر/أيلول.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى خطواتها نحو إلغاء وضع الحماية المؤقت للفنزويليين في فبراير/ شباط بعد أقل من شهر من عودة ترامب للبيت الأبيض.

ورغم رفض محكمة اتحادية لهذه الخطوة في مارس/ آذار، فإن المحكمة العليا سمحت للحكومة بالبدء في عمليات الترحيل.

وقضت محكمة استئناف الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تصرفت على الأرجح بشكل غير قانوني عندما ألغت وضع الحماية من الترحيل لنحو 600 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة منذ ولاية الرئيس الديمقراطي السابق بايدن.