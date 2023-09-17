مقتل 14 شخصاً بينهم أمريكيَين في تحطم طائرة بالبرازيل

ذكرت محطة "سي.إن.إن" نقلا عن رئيس بلدية محلي أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل السبت، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاًً، فيما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن مواطنَين أمريكيين من بين القتلى.

ووقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

وفي مقابلة مع محطة سي.إن.إن البرازيل أكد إدسون دي باولا رودريغز رئيس بلدية بارسيلوس، تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحاً كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعاً في الحادث.