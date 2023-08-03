بن غفير يدعم الشرطة الإسرائيلية في تعاملها مع الاحتجاجات

قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي لليمين المتطرف، الأربعاء، إنه يدعم الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإن التحقيقات في مزاعم عنف الشرطة "محيرة".

وتسبب مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء تعديلات قضائية، وتقييد بعض سلطات المحكمة العليا، في انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، وإطلاق شرارة احتجاجات حاشدة في الشوارع على مدى أشهر.

وتجتذب الاحتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص، وغالبًا ما تُغلق الحشود الطرق السريعة، وتشتبك مع الشرطة.

ونشر المحتجون مقاطع مصورة، بثت بعضها وسائل الإعلام المحلية، ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يستخدمون أساليب "وحشية" بحسب وصف البعض لتفريق الحشود، وتحقق إدارة تحقيقات الشرطة الداخلية في المسألة.

واجتمع بن غفير، الأربعاء، مع ضباط من وحدة النخبة بالشرطة، وقال إن المقطع الذي رآه من الاحتجاجات يُظهر الشرطة وهي تستخدم "قوة معقولة".

وبن غفير مستوطن يهودي متعصب في الضفة الغربية، وأُدين سابقًا بدعم الإرهاب، والتحريض على العرب، بحسب وكالة "رويترز".