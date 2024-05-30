إسرائيل.. زعيم حزب "العمل" يثير عاصفة انتقادات بعد دعوته لرفض الأوامر العسكرية‎

قناة "الآن 14" العبرية، بثت عقب فوز غولان مقطع فيديو، دعا خلاله المدنيين لعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء بالجيش، كورقة ضغط قوية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشن زعيم حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر، المستقيل أخيرًا من الائتلاف، هجومًا حادًا على غولان.

وجاء الهجوم رغم أن ساعر كان قبلها بساعات معدودة قد عقد اجتماعًا مهمًا مع زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبحث كيفية خوض الانتخابات المقبلة بكتلة يمينية جديدة تسعى لإسقاط "الليكود".

ورد ساعر على دعوة غولان، وفق ما أشارت إليه صحيفة "يديعوت أحرونوت" وغيرها، بأن ما قاله "يعد خطيرًا".

وأضاف أن تصريحه "لا يمكن استيعابه، إن صراع المعارضة يتعين أن يُدار بالأدوات الشرعية وفي إطار القانون"، داعيًا غولان إلى التراجع عن تصريحه علنًا وبشكل واضح.

من جهته دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد زعيم حزب "العمل" الجديد.

وقالت قناة "الآن 14"، أمس الأربعاء، إن بن غفير توجه إلى المستشارة عقب دعوة غولان للمدنيين بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط.

ونقلت عن بن غفير قوله: "يتعين التحقيق معه بعد أن حرّض علنًا من يؤدون الخدمة على ذمة الاحتياط، على التمرد ورفض القتال، في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا".

وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة (إكس)، إنه حريص على أن تعمل المستشارة القضائية بالسرعة ذاتها التي عملت بها، حين وجّهت إليه خطابًا بشأن قضية المفوض العام للشرطة.