4 ملفات "مستعصية" تؤجل محادثات المصالحة بين فتح وحماس

فتحَ تأجيل محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في العاصمة الصينية بكين بابًا جديدًا من الخلافات بين الحركتين، اللتين تُعدّان قطبي الانقسام الذي نجم عنه أحداث الاقتتال الداخلي وأفضت لسيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وقررت الحركتان إرجاء محادثات المصالحة بين الجانبين التي كان من المقرر عقدها في الصين خلال الشهر الجاري، لأجل غير مسمى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين في فتح وحماس، أول أمس الإثنين.



وعلى إثر ذلك تبادلت الحركتان الاتهامات، حيث ألقت حماس اللوم على فتح بتأجيل جولة مباحثات المصالحة، وأكدت أن الاجتماع المقرر تم تأجيله بناء على طلب من فتح، الأمر الذي نفته الأخيرة وأكدت أنها ملتزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني في الصين.



وفي شهر أبريل/نيسان الماضي استضافت الصين لقاءً للمصالحة بين فتح وحماس، والذي يأتي ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات بين الحركتين في العديد من الدول بينها مصر وروسيا واليمن وقطر، فيما لم تحقق أي من اللقاءات والاتفاقيات النتائج المرجوة.

خلافات مستعصية

وبالرغم من الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أشهر؛ إلا أن هناك العديد من الخلافات المستعصية بين الحركتين التي لم يتوصل الطرفان لحل لها، أبرزها إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة توافق، والبرنامج السياسي، والانتخابات التشريعية والرئاسية.