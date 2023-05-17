إسقاط صواريخ أمريكية في "دونيتسك".. ولندن تسعى لتزويد كييف بـ"إف 16"

تستمر المعارك العسكرية في أوكرانيا، حيث أعلنت كييف حالة التأهب الجوي في بضع مناطق أوكرانية، كما أعلنت موسكو تدمير صواريخ أمريكية أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه مناطق "دونيتسك".

يأتي ذلك فيما تحاول لندن بناء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "إف 16"، بعد أن أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية، بافتقار جيشها للأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد ناجح خلال الصيف.

وفيما يأتي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية، حسب "روسيا اليوم":