ترامب: خاب أملي في بوتين لكنني لم أيأس بعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم ييأس منه بعد، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وقبل ساعات، أعلن ترامب تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة وهدد روسيا بفرض عقوبات.

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وبحسب ما نقلت "رويترز" أوضح ترامب لشبكة الإذاعة البريطانية، أنه "يشعر بخيبة أمل تجاه بوتين"، مستطردا "لكنني لم أيأس منه بعد"، وفق قوله.

وأضاف "نجري محادثة رائعة. ثم أقول: هذا جيد، أعتقد أننا قريبون من إبرام اتفاق، ثم يقصف مبنى في كييف".

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا أمس الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا.