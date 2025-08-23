غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
نيجيريا: مقتل عشرات المسلحين قرب الحدود مع الكاميرون
23 أغسطس 2025، 6:39 م

 قال سلاح الجو النيجيري إنه قتل 35 على الأقل من عناصر الجماعات المسلحة في غارات جوية بالقرب من الحدود مع الكاميرون اليوم السبت، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن المجموعة كانت تعتزم شن هجوم على القوات البرية.

وذكر المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري إيهيمين إيجودامي في بيان أن الغارات استهدفت 4 نقاط تجمع، مشيرا لاستئناف التواصل لاحقا مع القوات التي أكدت تأمين المنطقة.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة مكثفة في الشمال الشرقي للبلاد، حيث قال الجيش الأسبوع الماضي إنه قتل 592 من أفراد الميليشيات المسلحة خلال ثمانية أشهر.

