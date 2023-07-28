رسميا.. الجنرال عبد الرحمن تشياني يتولى السلطة في النيجر

وأضاف، أنه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط"، وفق تعبيره.

وأشار قائد الانقلاب في النيجر، إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".