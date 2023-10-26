المونيتور: تركيا تعمد إلى "تبريد" علاقاتها مع حماس

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن تركيا تعمد إلى "تبريد" علاقاتها مع حماس، بعد هجوم الحركة المباغت على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وأضاف الموقع في تقرير له، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى، قدر الإمكان، إلى تقييد خطابه العدائي لإسرائيل، على عكس هجماته اللاذعة ضدها في الماضي.

وتابع الموقع: "يبدو أن الرئيس التركي حريص هذه المرة على عدم المجازفة بالصفحة الجديدة التي فتحها مع إسرائيل، مؤخرًا.. قد يكون أردوغان شدّد لهجته بعض الشيء ضد إسرائيل بسبب ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة، لكنه قام بحجب الدعم الذي تريده حماس".

إطلاق سراح الرهائن

وأشار "المونيتور" إلى أن "الغرب يرى في تركيا الشريك الذي يمكنه التحدث مع حماس، وهذه ميزة مهمة لحكومة أردوغان تجعلها محط اهتمام الغرب"، لافتًا إلى أن المكالمات بدأت تنهال على أنقرة لطلب وساطتها من أجل إطلاق سراح الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم حماس، وهو ما أعطى أردوغان فرصة كبيرة للعب الدور الذي كان يأمل الحصول عليه.