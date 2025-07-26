رفض استضافة والده.. يائير نتنياهو يهاجم مقدّم "البودكاست" الشهير جو روغان

اتهم يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقدّم "البودكاست" الشهير جو روغان برفض استضافة والده في برنامجه، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب الصحيفة، ادَّعى يائير أن روغان روّج "لسنوات من الدعاية المعادية للسامية".

وأشارت إلى أن هذا الهجوم جاء بعدما أشاد روغان بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمركي السابق، في إحدى حلقات بودكاست "تجربة جو روغان" الأخيرة.

ووصف روغان هانتر بأنه "أذكى من والده"، وملمّحًا إلى إمكانية ترشحه للرئاسة.

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وهذه الإشادة دفعت يائير نتنياهو إلى كتابة منشور على "إكس" قال فيه: "هذه دعوة يقظة عظيمة للمحافظين لتذكر أن جو روغان ليس محافظًا".

وأضاف: "لقد منح روغان منبرًا لكل معادٍ للسامية من النازيين الجدد... لكنه يرفض استضافة والدي في برنامجه، لأنه يعلم أنه لا يملك أي فرصة ضده، وستذهب كل تلك السنوات من الدعاية المعادية للسامية سدىً".

وبحسب التقرير، واجه روغان انتقادات عديدة بشأن تهم بمعاداة السامية في عدة مناسبات، وتعرّض لانتقادات حادة بعد استضافته للمؤرخ داريل كوبر في وقت سابق من هذا العام، واتُهم كوبر بتحريف أحداث الهولوكوست، والتقليل من شأن الجرائم النازية.

وردَّ روغان على منتقديه واصفًا إياهم بـ "اليهود المصابين بجنون العظمة"، بحسب "نيويورك بوست".