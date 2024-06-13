بينها غواصة نووية.. وصول 4 سفن روسية إلى كوبا‎

وصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، الأربعاء إلى كوبا حيث سترسو لمدة 5 أيام، بحسب "فرانس برس".

وكانت ناقلة النفط "باشين" وزورق القَطر "نيكولاي تشيكر"الحامل ألوان العلم الروسي أول من دخل ميناء "هافانا" نحو الساعة 8,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش)، وتبعتهما بعد ذلك بوقت قصير الفرقاطة "ألأدميرال غورشكوف".

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا الغواصة النووية "كازان" في الأفق، من خليج العاصمة.

وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، في بيان، الأسبوع الماضي: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة".

وأوضحت أنها زيارة "تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا" وتستجيب "لعلاقات الصداقة التاريخية" بين هافانا وموسكو.

وبالتزامن، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الكوبي برونو رودريغيز في موسكو، الأربعاء، بحسب وزارة الخارجية الكوبية.

وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، إنّ وصول هذه السفن إلى هافانا "ليس مفاجئاً، لأنّه سبق للروس وأن قاموا بمثل هذه التوقفات في الجزيرة الكاريبية".

وتقع أقرب نقطة في الولايات المتّحدة على بُعد حوالي 160 كيلومتراً عن السواحل الكوبية.

وبدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنّ هذه السفن "لا "تشكّل تهديداً للولايات المتّحدة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ هذا الأسطول "يضمّ غواصة تعمل بالطاقة النووية؛ وهو أمر لم تكن تمتلكه الأساطيل التي جاءت إلى كوبا من قبل".

وأصبحت العلاقات بين روسيا وكوبا أوثق منذ لقاء عام 2022 بين دياز كانيل وبوتين، الذي يعتبر أن العلاقات مع كوبا "استراتيجية".

وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في أيار/مايو الماضي، تمنى الزعيم الكوبي لروسيا "النجاح" في حربها ضد أوكرانيا، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وزار أسطول بحري روسي كوبا عام 2019 في حين تصاعدت التوترات بين هافانا وواشنطن بعد وصول الجمهوري دونالد ترامب (2017-2021) إلى السلطة.

وتفرض واشنطن منذ أكثر منذ 6 عقود حصاراً مالياً وتجارياً على كوبا، عززه ترامب بإدراج الجزيرة ضمن قائمته السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وأبقى خلفه الديمقراطي جو بايدن كوبا على هذه القائمة، ولم يعدل بشكل جوهري العقوبات المفروضة عليها.

وتخضع روسيا أيضا لعقوبات تجارية فرضتها الدول الغربية عليها بسبب حربها مع أوكرانيا.

ويتوقع أن تصل أيضًا سفينة دورية تابعة للبحرية الملكية الكندية "ايتش ام سي اس ماغريت بروك" (HMCS Margaret Brooke)، إلى هافانا الجمعة في إطار إحياء الذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لوزارة الخارجية الكوبية.