خروج قطار شحن عن مساره قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا

خرجت 15 عربة من قطار شحن فارغ عن مسارها في منطقة "بليجورود" في جنوب روسيا، والمتاخمة للحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكر حاكم محلي ليل السبت/الأحد، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تيليغرام"، إن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات".